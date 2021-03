Covid in Campania: Piano Regionale Vaccinale, calendarizzate le prossime fasi. La campagna di vaccinazione in Campania per i cittadini che hanno superato gli 80 anni di età è partita il 5 febbraio 2021. Per manifestare l’interesse ad aderire alla campagna è possibile accedere online inserendo il proprio codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. A partire dal 13 febbraio la Asl contatta tutti gli interessati over 80 per fissare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino. Oltre agli ultra 80enni, dal 15 febbraio la Regione Campania ha avviato l’adesione alla campagna di vaccinazione anche per il personale scolastico. La procedura è diversa e permette, sia al personale docente che non docente, di manifestare il proprio interesse direttamente online, accedendo all’apposita piattaforma. Il 4 marzo è partita la campagna di adesione per forze dell’ordine e personale dell’Università. Dal 13 marzo la prenotazione è possibile anche per gli over 70.