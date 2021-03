Covid, donna vaccinata a Napoli non ce l’ha fatta. Ora l’autopsia per capire

Napoli. Non ce l’ha fatta Sonia Battaglia, la donna napoletana di 54 anni, che era ricoverata in fin di vita, in terapia intensiva, all’ospedale del Mare di Napoli con un drammatico quadro clinico di Coagulazione intravasale disseminata.

Fatale il grave quadro clinico configurato con una profonda alterazione della coagulazione la cui causa è da accertare. Affranti e piegati dal dolore il marito e i tre figli Raffaele, Mario e Lorenza che sporgeranno denuncia contro ignoti per fare luce sulla cause del decesso. Tutto da dimostrare un eventuale rapporto di causa con la vaccinazione anti-Covid che la donna aveva praticato il 1 marzo.