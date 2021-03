Covid Costiera amalfitana il report del 2 marzo. Scala 14 guariti, 4 contagi a Praiano e 3 a Cetara, i retroscena

Covid Costiera amalfitana il report del 2 marzo. Scala 14 guariti, 4 contagi a Praiano e 3 a Cetara. Facciamo qualche analisi e qualche retroscena . Amalfi un nuovo contagiato è stabile a 10, Atrani ha un solo contagiato al coronavirus Covid-19, situazione ancora grave a Cetara con 26 contagi , queste città danno un report puntuale, anche tramite i social network , facebook e whatsapp, Conca dei Marini ferma a 4 contagi a Furore 1, legato a un evento ad Agerola, ma sul territorio ve ne sono altri due e si prevedono altri tamponi, ma il Comune non fa sapere nulla al proposito. Situazione preoccupante ad Agerola, come aveva anticipato Positanonews, che anche se si trova nella provincia di Napoli e non Salerno facciamo rientrare nella Costiera amalfitana come report, per i contatti diretti su questa area della Campania.

A Praiano, balzata a 6,