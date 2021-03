Covid Brasile, Branco è grave: ex calciatore intubato per Covid

Claudio Branco, ex giocatore del Genoa tra il 1990 e il 1993, è ricoverato in terapia intensiva ed è intubato. L’ex calciatore, 56 anni, è in gravi condizioni per il covid. Branco è ricoverato all’ospedale Copa Star, nella zona meridionale di Rio de Janeiro. Nelle ultime 24 ore il quadro clinico è rimasto stabile, ma i medici non sono in grado di stabilire quando il paziente sarà in grado di respirare autonomamente. Branco è entrato in ospedale il 16 marzo. Da calciatore, l’ex terzino ha indossato la maglia del Genoa tra il 1990 e il 1993. L’apice della carriera dell’esterno, famoso per il sinistro potente e per le punizioni micidiali, è stato rappresentato dai Mondiali 1994 vinti con la selecao.