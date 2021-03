Covid-19, oggi in costiera amalfitana 14 nuovi casi positivi , 4 ad Amalfi, e 6 guarigioni, 4 a Minori

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla costiera amalfitana con i dati pervenuti entro le ore 22.30 di oggi 31 marzo 2021. Nella giornata odierna si sono registrati 14 nuovi casi di Coronavirus, così suddivisi: ben 7 a Vietri sul Mare, 4 ad Amalfi, 2 ad Atrani ed 1 a Minori. Al contempo si registrano 6 guarigioni: 5 a Minori ed 1 a Vietri sul Mare.

Sale, quindi, a 177 il numero degli attualmente positivi sull’intero territorio della costiera amalfitana.

Scala resta l’unico comune Covid-free mentre Praiano è quello Comune con il maggior numero di cittadini positivi, che sono ad oggi 35, siamo in attesa dei circa 60 tamponi fatti oggi . A seguire Vietri sul Mare con 34 cittadini attualmente positivi. A Positano situazione invariata, preoccupazione per un portalettere positivo al coronavirus Covid – 19 che non è del luogo .