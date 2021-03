Covid-19, monitoraggio Iss: Campania verso una nuova settimana in zona rossa

Campania in zona rossa: il monitoraggio Iss. Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità ha analizzato il trend dei positivi in Campania, definendolo ancora da zona rossa. L’ufficialità è molto vicina: la Campania (insieme ad altre sette regioni) resterà in zona rossa e, con ogni probabilità, lo farà per un’altra settimana.

La decisione nasce dal fatto che la diffusione del contagio nel territorio campano registra, seppur con un lieve miglioramento dal punto di vista infettivo, si conferma l’incidenza del contagio ancora superiore a 250 casi per 100 mila abitanti. I cittadini attualmente positivi al covid-19, tuttavia, sono quasi 100mila, altro dato preoccupante.