Covid-19, Ischia allo stremo: imprenditore comincia lo sciopero della fame

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue con gravi ritardi e imperdonabile pressappochismo la campagna vaccinale. Di fatto la Campania non ha un piano strategico. In questi giorni tra mille polemiche ed inevitabili disagi si susseguono gli annunci. Tra questi l’unità di crisi anticovid ha prospettato i primi accenni di quello che sarà il “piano” per il prosieguo della Campagna Vaccinale nel quale sono indicate, fasi, priorità e categorie di fragili ed estremamente vulnerabili a cui dare la precedenza. Eppure la situazione resta oggettivamente grave e soprattutto presenta gravi risolviti sulla economia e le imprese di realtà come quella dell’isola d’Ischia che vive di turismo, flussi, trasporti e contatti. Andare avanti cosi è impossibile.

In questo panorama desolante c’è chi ha deciso di iniziare, persino, lo sciopero della fame. Si tratta di uno storico imprenditore isolano che ha dato estremo sfogo al perdurare della zona rossa: “preferisco decidere io come morire”.

L’uomo, Carmelo Amente, 71 anni con una ufficiale inoltrata a Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, ma anche al Prefetto di Napoli, al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al primo ministro Draghi e al Presidente Matteralla, Carmelo Amente annuncia la sua iniziativa.

Il famoso coiffeur ischitano ha avviato proprio in queste ore la sua protesta, figlia di questo periodo di pandemia e delle discutibili decisioni assunte per fermare la diffusione del contagio.

“Io sottoscritto Carmelo Amente, residente in Barano d’Ischia con la presente comunico ai destinatari in indirizzo che da oggi 17 marzo 2021 sarò in sciopero della fame per protesta contro l’ennesimo provvedimento che dichiara la Regione Campania, isole comprese, zona rossa, con tutte le limitazioni che ne conseguono”. Inizia così la nota di Carmelo che già in passato ha sfidato le istituzioni senza paura, con dignità e con coraggio.

“Preciso di non essere negazionista, ma ritengo che le isole, quale è la mia Ischia, non avendo contagi invasivi proporzionati al numero di abitanti, avrebbero meritato altro e diverso trattamento rispetto al resto del territorio continentale, come a buona ragione è stato richiesto dai sindaci di Ischia e di Forio, rimasti inascoltati. E così – continua Amente – ad oltre un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, siano al punto di partenza, a causa di uno Stato inefficiente che ha portato tutte le categorie sociali alla fame. Allora, non sarà quello Stato a decidere come e quando dovrò morire: preferisco farlo io! Perché voi dalla vostra avete la legge, io dalla mia ho la DIGNITA’, per me VALORE non barattabile con imposizione alcuna”.

Basterà a gettare via il velo sulla gravità della situazione economica e sociale che stiamo attraversando e dell’enorme peso che certe decisoni governative, spesso capotiche e prive di senso logico stano assumendo? Forse no, ma è pur sempre un tentativo.

Sull’isola d’Ischia la percentuale dei positivi al coronavirus è significativamente inferiore rispetto alla terraferma, circostanza che lo scorso 9 marzo aveva indotto il sindaco Enzo Ferrandino a scrivere al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per chiedere “restrizioni coerenti rispetto al quadro che, ad oggi, non appare critico”. Anche il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, nella duplice veste di primo cittadino e presidente dell’Ancim, l’associazione nazionale dei comuni delle isole minori, è sceso in campo in queste ore auspicando – in una nota inviata a Draghi e al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo – “un immediato potenziamento della campagna vaccinale sulle isole minori”.