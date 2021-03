Covid-19, in Campania sono 2.507 i positivi del giorno su 26.207 tamponi

Covid-19, l’odierno bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione Campania registra 2.507 positivi del giorno (di cui 284 casi identificati da test antigenici rapidi); di questi 1.604 sono asintomatici e 619 presentano sintomi della malattia (sintomatici ed asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare). Sale a 313.273 il totale dei positivi (di cui 11.872 antigenici). Sono 26.207 i tamponi del giorno (di cui 5.527 antigenici), per un totale di 3.334.782 (di cui 175.804 antitetici). Si registrano 1.298 guariti che fanno salire il totale delle guarigioni a 208.600. Sono 13 i deceduti (6 nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri) per un totale di decessi pari a 4.830.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 153

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.562

** Posti letto Covid e Offerta privata.