Covid-19, il no vax per eccellenza: “Faccio il vaccino perché ho paura”

Paolo Viviano – no vax per eccellenza – è un autista Asl ed ex autista di ambulanze e automediche. Il suo compito è di trasportare farmaci nei reparti covid. Fino a qualche momento fa, aveva reso noto il suo scetticismo nei confronti del nuovo vaccino anti covid-19 con annesse ipotesi complottiste.

Nell’ultima intervista a “Repubblica”, Paolo racconta di una conversione che l’ha portato a vaccinarsi contro il coronavirus. Ho avuto paura – ha raccontato. Quando i miei amici medici o infermieri mi hanno raccontato, ogni mattina, che le rianimazioni scoppiano e che ci sono persone, senza alcuna patologia pregressa, che non riescono a stare in piedi perché non hanno più fiato.

Insomma, il covid-19 fa davvero paura, anche a chi ha sempre pensato di affidarsi alle proprie conoscenze e tesi complottiste per combattere la pandemia.