Covid-19, Cozzolino e Romano: “Bella notizia vaccinazioni in Campania a disabili e caregiver”

NAPOLI. “L’apertura, mercoledì 17 marzo, del portale che consentirà le prenotazioni per i vaccini per le categorie fragili da parte della Regione Campania, è una bella notizia. Lo è ancora di più perché tale possibilità sarà estesa ai disabili gravi e, dunque, anche ai loro caregiver. Una possibilità ottenuta grazie al lavoro svolto dalle associazioni di categoria, come la Fish, e che sarà estesa anche ai conviventi di trapiantati, i malati oncologici e i pazienti affetti da patologie immunodepressive e malattie autoimmuni”. Lo affermano, in una nota congiunta, l’eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino, e Luca Romano, della direzione regionale del Pd campano.

Foto 2 di 2



“All’interno del nuovo documento, approvato giovedì scorso dal ministero della Salute – aggiungono -, è, dunque, ora scritto, in maniera inequivocabile, che hanno diritto alla priorità della somministrazione vaccinale anche “i familiari conviventi, caregiver, genitori, tutori/affidatari che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto”. Un possibilità estesa anche ai genitori o ai tutori dei bambini che non possono essere vaccinati”. “Si tratta di un grande passo in avanti – prosegue la nota – compiuto grazie al lavoro delle associazioni di categoria, insieme al coordinatore del comitato tecnico-scientifico dell’osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dott. Giampiero Griffo”.

“Adesso – continuano i due esponenti DEM – è importante che la Regione Campania attui un protocollo unico per gli ospedali Covid, consentendo agli accompagnatori dei pazienti disabili gravi, di prestare assistenza anche nel reparto di degenza, così come previsto dal dpcm del 2 marzo. È vero che si tratta di una misura di non facile applicazione, ma è necessario – concludono – un ulteriore sforzo per garantire un numero minimo di posti letto riservati alle persone con disabilità fisiche e psichiche gravi, ed i loro accompagnatori”.