Covid-19, contagi in famiglia. In Italia superati i tre milioni casi. Rt a quota 1,06

Tv Medica, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «In conferenza stampa il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato: “Il contagio in questo momento avviene soprattutto a livello familiare. Questo è un elemento importante. C’è uno scenario di progressione rapida della diffusione del virus in tutta Italia. Ci avviciniamo alla soglia di allarme di 250 casi per 100mila abitanti, che rende necessarie misure tempestive. Questa soglia è stata superata in 5 regioni e altre la supereranno nella settimana corrente”.

Il direttore della Prevenzione del ministero della salute, Gianni Rezza è preoccupato per la diffusione delle varianti: “La variante brasiliana era presente in più del 4% dei ceppi isolati in Italia ma ci preoccupa un po’ di più e bisogna fare uno sforzo maggiore per contenerla. Per questo come cabina di regia abbiamo invitato tutte le regioni dove è presente a implementare misure di restrizione e contenimento maggiori. Il momento è critico rispetto alla tendenza dell’epidemia ma possiamo intervenire tempestivamente anche dando impulso alla campagna vaccinale”».