Covid-19 ad Agerola: oggi 6 nuovi casi individuati da nuclei familiari

COVID-19 – 6 nuovi casi positivi ad Agerola.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registrano 6 nuovi casi positivi, appartenenti a precisi nuclei familiari giá in quarantena per la presenza di soggetti positivi accertarti nei giorni scorsi. Un caso positivo odierno è residente ad Agerola, ma domiciliato in Comune diverso. A loro auguriamo pronta guarigione.

Ricordiamo le regole per la quarantena

Tutti coloro che hanno avuto contatti ad alto o basso rischio con un soggetto risultato positivo, a partire da 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi o di esecuzione del tampone che ne accerta la positività

devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto, rispettando rigorosamente le misure di precauzione e, in caso di comparsa di sintomi, contattare immediatamente il medico curante;

devono sottoporsi ad un primo test molecolare il prima possibile e ad un secondo test molecolare al 14° giorno di quarantena. Per approfondimenti https://bit.ly/3qJMQYe

Siamo in una fase delicata, nella quale vedremo ancora crescere la curva nei prossimi giorni. Agiamo con senso di responsabilità collettiva, tutti, e ne usciremo. Forza, Agerola!