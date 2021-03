Covid-19 a Positano, nessun positivo dal bollettino di oggi: contagi fermi a quota 7

L’ultimo aggiornamento Covid-19 a Positano non riporta nuovi contagi. Sono fermi, dunque, a quota 7 i positivi riscontrati nei giorni scorsi. A riportarlo la pagina Facebook del Comune di Positano.

Attualmente risultano sette persone positive al covid-19. Oggi non si registrano casi positivi. Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare. In questo momento è importante non abbassare la guardia.