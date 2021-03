Furore (Salerno). La situazione epidemiologica da covid-19 preoccupa sempre meno nel piccolissimo comune della costiera amalfitana. Proprio alcune ore fa, l’amministrazione comunale – tramite post sui social – comunica l’avvenuta guarigione di un concittadino.

Di seguito il post:

Abbiamo ricevuto in data odierna nota dall ASL Salerno con la quale veniva comunicata la guarigione di 1 cittadino in stato di isolamento. Ci veniva comunicato altresì la cessazione dallo stato di quarantena per n.2 cittadini contatti stretti di positivi.