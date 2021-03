Costiera sorrentina, sta arrivando lo smartwatch per il telesoccorso (Video)

L’associazione Il Pellicano si è così dotata di esso che è un orologio il quale in caso di emergenza pigiando un bottone invia un segnale di allarme alla centrale operativa e da lì l’operatore dà le indicazioni

Piano di Sorrento – In costiera sorrentina arriva lo smartwatch per il telesoccorso.

L’associazione Il Pellicano si è così dotata di esso che è un orologio il quale in caso di emergenza, pigiando un bottone invia un segnale di allarme alla centrale operativa e da lì l’operatore si collega con l’anziano.

Questo in soccorso degli anziani che quando sono in strada ed hanno un malore, allora istantaneamente pigiando questo bottone avviano l’allarme, mentre, fino ad oggi, avevano in casa un radiocomando con pulsante che di solito si mette al collo o comunque in tasca, di modo da averlo sempre a portata di mano. Esso era collegato alla linea telefonica domestica e nel caso di malore, l’anziano può pigiare direttamente il pulsante ed automaticamente partirà una chiamata ai numeri di emergenza impostati.

Questo apparecchio l’anziano lo poteva solo usare nella propria abitazione mentre se usciva non lo poteva portare con se, ora avendo a disposizione questo smartwatch potranno uscire dalla propria abitazione ed andare a fare delle compere.

Esso viene distribuito da Il Pellicano alle persone che usufruiscono del servizio di telesoccorso che ne fanno richiesta. Nel caso di necessità basta premere un pulsante ed il segnale arriva nella sala operativa attiva ventiquattr’ore su ventiquattro.

Dalla sede operativa l’operatore tenterà di mettersi in contatto con l’anziano direttamente attraverso l’orologio che porta al polso che è come se fosse un vero e proprio cellulare. Se questi non dovesse rispondere attiverà i soccorsi che potranno raggiungere il malcapitato ovunque si trovi visto che il dispositivo è anche dotato di sistema di localizzazione Gps.

Video tratto dal diario di Facebook di Associazione – Cooperativa “Il Pellicano Televita”, su:

https://www.facebook.com/il.pellicano.9/videos/873640599863601/

GiSpa