Costiera Amalfitana, il quadro riassuntivo dei contagi da Covid- 19 a cura di Gerardo Russomando

Pubblichiamo il quadro riassuntivo dei contagi da Covid-19 in costiera amalfitana (al 3 marzo 2021) a cura di Gerardo Russomando.

Dall’inizio della pandemia i contagiati in costiera amalfitana hanno superato complessivamente il numero di 1500 (vedi Tabella in calce al presente articolo) ed i morti sono stati 15. Praticamente, i positivi sono stati finora qualcosa in meno di 4 ogni cento abitanti e c’è stata una persona morta ogni 2.600 (percentuale di mortalità). Rispetto ai contagiati, invece, abbiamo avuto una persona morta ogni cento (percentuale di letalità).

In questa “terza fase” i Comuni maggiormente coinvolti, come numero di positivi rispetto alla popolazione, sono Cetara, Vietri sul mare e Tramonti. Ovviamente, per capire qualcosa in più servirebbe conoscere il numero dei tamponi effettuati in ogni Comune. Ma questo dato, purtroppo, è disponibile in maniera puntuale solo per il Comune di Maiori.