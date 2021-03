Costiera amalfitana: dove la seconda ondata sta colpendo di più

In costiera amalfitana, dopo la prima ondata, dove si ebbe un numero complessivo di 769 contagiati, da Natale in poi, è partita la seconda ondata della pandemia.

E fino a ieri siamo già a 868 nuovi positivi.

L’unico Comune dove è ripartita con “sensibile ritardo” è stata Cetara.

Perciò, nella Tabella viene evidenziata questa cosa dividendo il periodo complessivo (da Natale a ieri 17 marzo) in due fasi (dal 26 dicembre al 9 febbraio e dal 10 febbraio al 17 marzo).

Nella penultima colonna ci sono i numeri complessivi per ciascun Comune e nell’ultima le percentuali rispetto alla popolazione.

Altra cosa che si osserva è che Ravello ha la percentuale più alta di contagiati, di gran lunga superiore alla media, e Positano la più bassa.

Se ci fossero dati certi, da parte di tutti i Comuni, anche sulle persone morte, forse si capirebbe qualcosa in più pure sulla letalità.