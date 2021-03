Costiera amalfitana, anziani abbandonati senza informazioni per il Vaccino. Positanonews lo sta scrivendo da una settimana . Dalla Germania e anche dall’Inghilterra parenti di anziani di Maiori che sono completamente allo sbando, ma è capitato anche un singolo anziano di Conca dei Marini, per il quale è intervenuto il Comune di Positano ( siamo andati di persona al Comune dal COC per parlare con i responsabili increduli, ndr) . Ancora oggi il Comune di Maiori non ha comunicato nulla.

NOI DI POSITANONEWS AVEVAMO DETTO QUESTO ANCHE ALLE OPPOSIZIONI POSTANDO IL NOSTRO ARTICOLO E CHIEDENDO ALL’ASL UN NUMERO VERDE

A dirlo anche il decano Sigismondo Nastri giornalista storico della Costa d’ Amalfi