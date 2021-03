Costa d’Amalfi: situazione Covid quasi invariata. 243 positivi in totale. Vietri il comune più colpito

Costiera amalfitana. Riportiamo anche oggi il report contagi in Costa d’Amalfi con dati aggiornati alle 23:59 di ieri lunedì 15 marzo. La situazione resta piuttosto invariata rispetto al giorno precedente. Come si può vedere nel grafico di Positanonews, ieri sono risultate positivi 5 persone, 1 a Praiano e 4 a Vietri sul Mare. Quattro i guariti, tutti a Vietri. Il totale dei positivi in Costiera è di 243.

Vietri sul Mare, con 77 contagi, è il Comune più colpito. Molti comuni, invece, come Positano, Amalfi, Furore, Atrani e Conca de’ Marini, sono vicini a essere covid-free.