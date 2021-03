cosa sta succedendo in Campania?

CAMPANIA ZONA ARANCIONE

La Campania è zona arancione fino al 7 marzo. A causa delle varianti del nuovo coronavirus c’è un peggioramento in diverse zone del territorio nazionale. Basilicata e Molise entrano nella zona rossa, mentre aumentano i lockdown locali. Si allunga dal 6 al 7 marzo la durata della fascia arancione iniziata domenica 21 febbraio. Fino al 7 marzo per uscire dal proprio Comune servono una ragione valida e l’autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È vietato muoversi, inoltre, dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione. Dal primo al 14 marzo scuole chiuse in Campania. Sono aperti i negozi, ma non i bar e i ristoranti, che possono fare asporto o consegne a domicilio.

STOP SCUOLA IN PRESENZA DAL PRIMO AL 14 MARZO: SOLO DIDATTICA A DISTANZA

La Campania è zona arancione con scuole chiuse e lezioni in didattica a distanza: la decisione, annunciata venerdì scorso dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, coinvolge un milione di studenti. Scuole chiuse dal primo al 14 marzo. Didattica a distanza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado. Entro il mese di marzo si completerà la vaccinazione del personale scolastico con le 306mila dosi di Astrazeneca disponibili nell’arco dei 30 giorni. L’ordinanza regionale stabilisce che dal primo al 14 marzo «è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università». Comunque, «restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza»

GENITORI NO DAD

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca chiude tutte le scuole della Campania e i genitori No Dad tornano sul piede di guerra. De Luca ha deciso di virare nuovamente sulla Didattica a Distanza a causa dell’aumento dei contagi e fin quando tutto il personale scolastico non sarà vaccinato. La decisione ha incontrato però il parere sfavorevole dei movimenti “No Dad” che hanno annunciato già un nuovo ricorso. Il Coordinamento scuole aperte è intervenuto immediatamente sulla questione appellandosi di fatto ad una vicenda di qualche giorno fa. Il 24 febbraio la Corte Costituzionale, circa un ricorso del governo contro la Valle d’Aosta, ha stabilito infatti che “spetta allo Stato, non alle Regioni, determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia” ed ha specificato che ” il legislatore regionale non può invadere con una propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da Covid 19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”. Insomma, una decisione che fa ben sperare i No Dad di poter vincere il ricorso alla giustizia amministrativa anche questa volta. Era accaduto infatti proprio qualche mese fa quando, a seguito di un ricorso, il Presidente campano fu costretto a cedere e a riaprire tutte le scuole poichè non sussistevano condizioni di emergenza tale da chiudere gli istituti. Una battaglia che, sostiene il coordinamento, sarà portata fino in fondo anche questa volta. Di parere differente i presidi degli istituti scolastici che avrebbero dovuto fare i conti con una sempre più difficile organizzazione scolastica a causa dell’aumento dei contagi. In ogni caso, lunedì 1 marzo nessuna scuola del territorio regionale potrà riaprire: “C’è alto rischio a causa delle varianti del virus e non possiamo più rischiare”, comunicava ieri De Luca durante la diretta Facebook. “Ringrazio il personale scolastico ma non è possibile andare avanti così. Chiudiamo perché dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico”.

Sulla necessità di tenere gli istituti chiusi per non favorire il contagio è da un anno aperto un dibattito, fatto di proteste e di ricorsi al Tar contro le ordinanze regionali.

Oggi proprio i coordinamenti No-Dad hanno scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi e a numerosi ministri, in primis al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Il Coordinamento invoca «i poteri sostitutivi del Governo ai sensi dell’art 120 della Costituzione affinché la Campania torni ad essere parte dell’Italia». Domani 2 marzo e venerdì 5 marzo, chi è contrario alla Dad e chiede lezioni in presenza non farà connettere i propri figli alle lezioni a distanza. Sabato 6 marzo manifestazione in piazza contro De Luca. L’appuntamento alla stazione Toledo della metropolitana di Napoli alle ore 11.30.

Di seguito riportiamo la lettera dei genitori;

Vogliamo che arrivi al Governo il grido di dolore dei bambini e dei ragazzi della Campania che ormai da un anno non vanno più a scuola. Una delle regioni più popolose d’Italia, con i più alti tassi di abbandono scolastico e con irrisolte problematiche di carattere sociale ed economico, si è presa il lusso di considerare la scuola come un servizio aggiuntivo e superfluo, meno importante anche di una ludoteca.

Ci siamo rivolti alle autorità giudiziarie e siamo anche riusciti a riportare in classe i nostri ragazzi, tuttavia, in Campania le sentenze sono carta straccia Far valere i propri diritti è considerato solo un fastidio ad opera di una classe di genitori buontemponi ed irresponsabili.

De Luca ritiene evidentemente che i genitori campani non lavorino o siano nella possibilità di lasciare il proprio impiego per assecondare le scelte settimanali della Regione se non dei singoli Comuni che ormai chiudono le scuole in via preventiva, per paura, anche con zero o 1 contagio, violando qualsiasi ragionevolezza e legge nazionale.

