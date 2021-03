Cosa guardare questa sera in televisione

Per gli amanti dei film a stelle e strisce, serie TV italiane, reality show all’italiana e programmi televisivi i quali temi trattati sono la politica e disagi sociali, si prospetta un’ottima serata. Analizziamo insieme ciò che ci propone la televisione:

Rai 1; In prima serata abbiamo “Makari” una mini serie italiana che vede nei panni del protagonista, un giornalista diventato portavoce di un influente uomo politico al governo che viene licenziato dopo aver commesso un’imprudenza sul lavoro.

Rai 2; Alle 21:20 il canale di punta della Rai presenta un film particolare, “Left Behind” film che nonostante la presenza di una figura di fama internazionale nel proprio cast, ovvero Nicolas Cage, non ha ottenuto un ottimo punteggio dalla critica (1.6/5 MyMovies, 2.3/5 Cominsoon, 38% RottenTomatoes) L’intero pianeta Terra è in subbuglio: milioni di persone scompaiono senza lasciare traccia alcuna, solo i vestiti e gli effetti personali. Gli aeroplani cadono dal cielo e le automobili, prive di autista, causano una serie infinita di incidenti stradali. Nel mezzo di questo caos devastante, il pilota Ray Steele fa di tutto per salvare la vita dei passeggeri a bordo del suo volo mentre la figlia è alla ricerca disperata della madre e del fratello.

Rai 3; Presentato e ideato da Riccardo Iacona, Presa diretta, è un programma televisivo che attraverso diversi punti di vista si occupa di analizzare e condannare alcuni fenomeni sociali e non, e questa sera il tema all’ordine del giorno è il processo alla ndrangheta. Riccardo Iacona, questa sera, sarà assistito da Nicola Gratteri, direttore della Procura di Catanzaro.

Rete 4; Solito appuntamento serale con Quarta Repubblica, condotto dal famoso giornalista, Nicola Porro che affronterà diversi temi partendo dall’inchiesta a carico delle ONG per poi arrivare al delicatissimo tema dei vaccini. Ospiti: Luca Casarini e Luca Palamara.

Canale 5; Questa sera ha inizio la quindicesima edizione del rinomato e tanto discusso reality show “l’Isola dei Famosi”. La conduzione del programma è stata delegata a Ilary Blasi, che verrà accompagnata durante il suo viaggio da: Massimiliano Rosolino, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Tra i Vip che parteciperanno vi sono alcuni nomi molto noti sul web: Simone Paciello, Paul Gascoigne e Myrea Stabile.

Italia 1; Stasera verrà trasmesso su Italia 1 quello che probabilmente è il film più interessante in programma sul digitale terrestre, “RED” il film conta almeno 4 stelle del cinema mondiale, tra le quali spiccano i nomi di Morgan Freeman e Bruce Willis. Red a differenza di Left Behind non basa tutto sullo starpower del proprio cast. La critica lo ha premiato con ottimi voti, che esaltano specialmente la fotografia e la direzione artistica oltre all’ovvia recitazione del cast. Trama: Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucciderlo, lo costringe a riunire la sua vecchia squadra nel disperato tentativo di sopravvivere.

Progetto alternanza con Positanonews, curato da Luigi Castiello con la partecipazione di Giorgia Coppola.