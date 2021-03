Coronavirus, Vico Equense piange un’altra vittima.

Un altro concittadino di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, è stato strappato all’affetto dei suoi cari dal covid-19. Si tratta del decimo decesso in Città, dall’inizio della pandemia. La triste notizia è stata data dal sindaco, Andrea Buonocore, sulla sua pagina facebook. “Ci stringiamo, con affetto ed in silenzio, alla sua famiglia che ne piange la prematura scomparsa, certi di essere accompagnati dalla sua testimonianza e sostenuti dalla sua preghiera” il commento di Buonocore.