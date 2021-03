Coronavirus, un nuovo caso positivo ad Agerola: arriva l’alert della Regione.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registra oggi 1 nuovo caso positivo, riconducibile ad un nucleo familiare convivente ove sono presenti già casi positivi accertati nei scorsi.

L’Unità di Crisi Regionale fornisce ai Sindaci campani, a cadenza settimanale 3 indicatori relazionati tra loro (Incidenza, % tamponi, densità abitativa) che se definiti come incrementali su analisi su 7 gg rispetto al valore medio regionale generano un alert sul Comune interessato.

L’immagine in basso raffigura il sostanziale incremento dell’indice di contagio. Nell’ultima settimana, l’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti è nettamente superiore al valore medio regionale.

> Regione Campania: 261,86

> Agerola: 364,06

SIGNIFICA CHE CI TROVIAMO IN UN LIVELLO DI ALLERTA PREOCCUPANTE, che potrebbe implicare l’adozione di nuove misure di contenimento a livello locale, più restrittive delle norme anti-covid emanate dai DPCM e dalle ordinanze regionali, attualmente in vigore per la zona rossa.

Stiamo monitorando attentamente l’andamento epidemiologico nel nostro Comune ed è evidente che anche la nostra comunità stia subendo gli effetti della terza ondata. In particolar modo nella scorsa settimana abbiamo visto raddoppiare il numero dei positivi al Covid-19. Interi nuclei familiari conviventi sono stati contagiati e un’altissima percentuale di positivi si registra tra i giovani under 30, con sintomatologie preoccupanti.

Siamo in una fase delicata, che rischia di riportarci ai livelli dei mesi scorsi, con l’aggravante della variante inglese che, se non affrontata con senso di responsabilità collettiva, rischia di travolgerci a causa del suo elevatissimo indice di contagiosità. Le misure di precauzione sono indispensabili per la tutela della salute nostra e dei nostri cari. Limitare i contatti è la misura più importante di contrasto alla nascita di focolai. Bisogna uscire di casa solo se necessario. Mettersi immediatamente in quarantena e isolarsi dal resto dei conviventi familiari, quando si entra in contatto con un caso positivo, diventa davvero la misura di prevenzione più efficace.

Ai giovani, in particolare, rivolgiamo un forte appello a tenere comportamenti che possano preservare la salute dei genitori e dei nonni.

C’è bisogno di uno slancio di responsabilità collettiva.

Forza Agerola!