Coronavirus, oggi in Italia 23.839 nuovi casi e 380 morti. Secondo quanto scrive La Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, in Italia nelle ultime 24 ore si registrano 23.839 nuovi casi da coronavirus e 380 morti (con il totale da inizio pandemia che sale a 107.636) . I tamponi eseguiti sono 357.154: l’indice di positività è al 6,67%, ieri era al 6,8%). Lo riporta il bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. Ieri c’erano stati 23.987 i nuovi casi e 457 i morti registrati nelle 24 ore precedenti. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 3.512.453. Ad oggi in Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità.

Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 264 (ieri erano stati 288). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità rispetto a ieri.

La Lombardia si conferma la regione con il maggior incremento odierno di casi Covid con +4.884 contagi in 24 ore. Sopra i 2mila contagi giorno ci sono Piemonte (+2.636), Emilia-Romagna (+2.269), Campania (+2.209) e Puglia (+2.008). Sopra i mille Lazio (+1.825), Veneto (+1.759) e Toscana (+1.467): solo il Molise vede un aumento a due cifre (+51).