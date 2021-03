Coronavirus, oggi in Italia 12.916 nuovi casi e 417 morti. Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati della Protezione Civile nel bollettino giornaliero odierno, sono 12.916 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia con 417 morti, contro le 297 vittime registrate ieri. I tamponi effettuati sono stati 156.691 con un indice di positività dell’8,2% (ieri era stato del 7,2%).

Rispetto a ieri le terapie intensive occupate in Italia da pazienti con coronavirus passano da 3.679 A 3.721: +42. Ieri le terapie intensive erano aumentate di 44 unità.

La regione con più casi giornalieri è l’Emilia Romagna (+2.011), seguita da Lombardia (+1.793), Piemonte (+1.504), Lazio (+1.403), Campania (+1.169) e Toscana (+1.021). I contagi totali da febbraio 2020 salgono a 3.544.957.

I guariti sono 19.725 (ieri 17.950), per un totale di 2.870.614. Torna a calare, quindi, il numero delle persone attualmente positive: sono 7.242 in meno (ieri +1.357), 565.993 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 533.109 pazienti.

Si aggrava il bilancio delle vittime della pandemia tra i medici italiani. Tolmino Rossi, medico di famiglia, 69 anni, consigliere dell’Ordine dei medici di Fermo, è l’ultimo camice bianco ricordato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), nell’elenco caduti pubblicato sul suo sito.