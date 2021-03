Coronavirus, oggi a Meta 4 guarigioni e 3 nuove positività. A darne la notizia sono stati il Sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito ed il Cons. Delegato Corrado Soldatini tramite un post pubblicato via Facebook. Riportiamo di seguito quanto scritto:

Registriamo 4 guarigioni e 3 nuove positività di 45, 13 e 6 anni collegate a familiare già positivo

Attualmente sul nostro territorio sono presenti quindi 28 casi positivi al COVID-19

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI O ALTRI COMUNI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid

per COMUNICARE positività o guarigioni allegare alla mail l’esito del tampone sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275

Orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17