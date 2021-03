Coronavirus, oggi 22 cittadini guariti e 33 nuovi casi positivi ad Agerola

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registra ancora un incremento notevole dei casi positivi. E’ il risultato dei tamponi (più di 200) effettuati giovedì scorso al Drive Through di Agerola. Gli esiti sono: 22 guariti e 33 nuovi positivi. Quest’ultimi sono tutti contatti stretti e familiari conviventi di casi positivi accertati nei giorni scorsi, che si trovavano in isolamento domiciliare, già prima di sottoporsi a tampone, nel rispetto dei protocolli emanati dalle autorità sanitarie. Auguriamo una pronta guarigione.

Siamo in zona rossa, con un livello di alert preoccupante. Le attività di tracciamento dei contatti stretti proseguono senza sosta. I contatti stretti hanno l’obbligo di quarantena di 14 giorni prima di sottoporsi a tampone di controllo. Qui le regole https://bit.ly/3fjX8wa

Le misure restrittive locali, prorogate con Ordinanza Sindacale 36/2021, mirano ad abbassare la curva dei contagi, limitando innanzitutto spostamenti e mobilità. Ma gli effetti non possono essere immediati e soprattutto non possono essere benefici se non dimostriamo senso di responsabilità collettiva. Ognuno di noi puó fare la differenza!

Si può uscire solo per lavoro, salute e necessità come fare la spesa, ricordando che si può chiamare direttamente il proprio negozio di fiducia per prenotare la spesa a domicilio. Vanno evitati nel modo più assoluto gli assembramenti.

È vietato fermarsi in piazza, recarsi al parco giochi, non è consentito far visita agli amici o parenti, anche per rispetto delle attività sospese e dei ragazzi a cui è stato sottratto il diritto di andare a scuola. Si puó fare attività motoria, ma nei pressi della propria abitazione.

Le regole sono faticose per tutti, per qualcuno sono molto penalizzanti. Seguiamo la strada della responsabilità e del buonsenso, altrimenti a perderci saremo tutti quanti. Forza, Agerola!