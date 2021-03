Coronavirus, negli ultimi giorni altri 41 casi a Vico Equense: il totale sale ore ad 89.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da venerdì scorso, 5 marzo, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 41 unità, che porta il numero totale a 89.

All’ospedale De Luca e Rossano è in pieno svolgimento la vaccinazione per gli ultraottantenni residenti in Città. È molto importante comunicare l’eventuale indisponibilità a essere presenti quando si è convocati. Chi è impossibilitato, per qualunque motivo, alla data e all’ora stabilita, a recarsi al punto vaccinale può comunicarlo all’indirizzo mail relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it

Come ribadito nelle comunicazioni precedenti, soprattutto alla luce della nuove misure restrittive, siamo in un momento cruciale in cui è indispensabile assumere comportamenti responsabili, improntati alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza quali il distanziamento sociale, il lavaggio continuo delle mani, l’utilizzo della mascherina.