Coronavirus in Penisola Sorrentina: ieri 18 nuovi casi e 28 guariti, in entrambi i casi la maggior parte a Piano di Sorrento. Pubblichiamo il bollettino dei dati relativi al contagio da Coronavirus in Penisola sorrentina, aggiornato alle ore 23.59 di giovedì 25 marzo 2021. Nella giornata di ieri sono stati registrate 18 nuove positività, così distribuite: 4 a Massa Lubrense, 2 a Meta, 11 a Piano di Sorrento ed 1 a Sant’Agnello.

Continuano ad arrivare dati incoraggianti da Massa Lubrense, dove ieri si sono registrate 4 nuove positività. Al contempo, anche le guarigioni sono state 4, ragion per cui il numero dei cittadini attualmente positivi resta a 37.

Meta continua ad essere il paese della Penisola Sorrentina con meno positivi, dimostrando di aver superato davvero il periodo difficile riscontrato nel mese di febbraio, quando era arrivato l’alert dalla Regione Campania. Con 2 nuovi positivi e 2 guarigioni, il totale dei casi attuali è 15.

A Piano di Sorrento, invece, più alto il numero dei nuovi casi positivi registrati nella giornata di ieri: sono ben 11, ma restano comunque inferiori al numero dei guariti. Purtroppo, però, in città si è verificato anche un decesso: “Mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un altra nostra concittadina che è venuta a mancare a causa del Covid-19. Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze”, ha detto il sindaco Vincenzo Iaccarino.

Al contempo, le guarigioni sono 28, e superano le nuove positività registrate nel corso della stessa giornata: 4 a Massa Lubrense, 2 a Meta, 13 a Piano di Sorrento, 2 a Sant’Agnello e 7 a Sorrento.

I 13 guariti a Piano di Sorrento, portano il totale dei casi a 52.

A Sant’Agnello, con 1 nuovo caso e 2 guarigioni, il totale dei cittadini attualmente positivi scende a 33.

Infine, buone notizie anche da Sorrento, dove ieri non si sono registrati nuovi positivi ma soltanto guarigioni: il totale dei casi, dunque, scende a 47.

Il totale degli attualmente positivi, fortunatamente, continua a scendere: è ora di 305. Il totale dei guariti è di 2895. Di seguito la tabella con i dati elaborata dalla Redazione di Positanonews sulla base dei dati forniti dai COC dei Comuni.