Coronavirus in Costiera Amalfitana: il quadro riassuntivo di Gerardo Russomando.

Purtroppo le informazioni a disposizione, utili per riflettere su come la pandemia sta colpendo in costiera amalfitana, sono poche.

Una di quelle più preziose, e cioè il numero di tamponi effettuati, viene fornita in maniera puntuale solo dal Comune di Maiori.

Perciò, non è possibile capire minimamente l’efficacia del lavoro di individuazione dei positivi asintomatici attraverso il numero dei tamponi effettuati in ogni singolo Comune.

Sulla base delle poche informazioni, però, qualcosa e’ comunque chiara.

C’è stata un prima ondata, da metà ottobre a Natale, che ha colpito tutti i Comuni con 758 contagiati emersi.

Una seconda ondata, fino al 9 febbraio, che ha colpito tutti ad esclusione solo di Cetara (vedi Tabella) con altri 470 positivi emersi complessivamente.

Adesso possiamo dire che dal 10 febbraio siamo nel pieno della terza ondata con di nuovo tutto i Comuni colpiti e con numeri che sembrano crescere in maniera consistente.