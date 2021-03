Coronavirus in Costiera Amalfitana: alto rischio per contagi durante la Settimana Santa. Con una nota trasmessa all’arcivescovo della Diocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, mons. Orazio Soricelli e per conoscenza ai parroci del territorio, il delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andrea Reale, chiede un nuovo innalzamento dell’allerta e collaborazione nella lotta alla diffusione del virus Sars-Cov-2. La partecipazione dei fedeli ai riti della settimana Santa preoccupa, infatti, i primi cittadini della Costiera, primi tutori della salute pubblica.