Coronavirus, domani i vaccini per i dializzati dell’Asl Napoli 3 Sud. Domani, domenica 28 marzo 2021, grazie ad un accordo raggiunto tra la Asl Napoli 3 Sud ed i centri di dialisi privati accreditati, tutti i pazienti dializzati assistiti sul territorio aziendale saranno vaccinati contro il Covid-19. Si tratta di circa mille persone che rappresentano una particolare categoria di pazienti fragili, in quanto se contagiati, anche se asintomatici, non potrebbero restare in isolamento domiciliare. Infatti, per restare in vita, sono costretti a sottoporsi abitualmente a dialisi.

Tale rapidità di intervento e collaborazione tra pubblico e privato ridurrà, in tempi brevi, non solo il loro disagio ma anche la difficoltà organizzativa richiesta per la loro assistenza.

Al centro Cepidial NefroCenter di Camposano, in via Guglielmo Marconi 60, alle ore 11 saranno presenti il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto.