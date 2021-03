Coronavirus, dal comune di Agerola arriva la rettifica: “Nessuna festa di 18 anni”.

Nessuna festa di 18 anni, nessun banchetto, nessun evento privato è stato organizzato da quando le nuove restrizioni sono entrate in vigore. Il rispetto delle regole è un dovere per tutti, in particolare per chi ha responsabilità di governo e deve dare il buon esempio. Ed è questa la bussola che ha sempre guidato la nostra attività a maggior ragione quando è l’unico modo per affrontare e contrastare efficacemente il diffondersi del virus. Per questo l’articolo diffama l’impegno della amministrazione e dell’intera comunità di cui mi onoro essere sindaco. Sono giornate difficili e la curva dei contagi in aumento non solo ad Agerola o in Campania, ma in tutta Italia, chiede la massima responsabilità da parte di tutti, anche e soprattutto da quelli che rivestono il delicato ruolo di informare in maniera corretta e senza creare allarmismi infondati. Purtroppo, in questo caso, non abbiamo riscontrato tale avvedutezza. Per questo motivo e per tutelare il buon nome di Agerola, di chi la amministra e di chi, dipendenti in testa, quotidianamente prova a fare il meglio per il bene della propria comunità, chiedo che venga immediatamente pubblicata rettifica con indicazioni a chiare lettere che non risulta che nessuna festa privata è stata organizzata ad Agerola alla quale avrebbero partecipato amministratori e dipendenti.