Coronavirus a Maiori, Idea Comune: “Chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi”.

Caro Sindaco, come sempre ti distingui per il tempismo, anche in questa volta hai agito in ritardo.

Porti in dote alla cittadinanza un’ordinanza che andava fatta prima e con maggiori restrizioni.

Ad esempio, il mercato settimanale che andava sospeso era palese da settimane, d’altronde non venivano nemmeno eseguite le tue stesse raccomandazioni sui controlli.

Ti consigliamo di iniziare a ragionare su come vada gestita Maiori nei prossimi mesi e soprattutto nella stagione estiva.

Per governare bisogna avere in mente una visione del paese e prevenire i possibili problemi che possono sorgere.

Ti chiediamo :

Come verrà gestita Maiori?

Quali misure di sicurezza e distanziamento (sul covid) vorrai adottare e far adottare alle attività?

O preferisci, come l’estate scorsa, che tutto si valuti all’ultimo minuto sperando nella buona sorte?

PS.

Qui non te ne facciamo una colpa… intanto a Sorrento gli amministratori locali discutono con il ministro del Turismo e il governatore De Luca sulle misure da adottare per salvaguardare la propria economia locale(il turismo).