Coronavirus a Castellammare di Stabia: giovane mamma perde la vita. Il Coronavirus continua la sua avanzata a Castellammare di Stabia, che oggi registra altri 231 cittadini positivi.

Purtroppo, però, il terribile virus ha fatto un’altra vittima in città: si tratta di una giovane mamma, Carmela Scarrica, morta al Cotugno. La donna dell’età di 41 anni, era stata ricoverata per problemi respiratori nell’ospedale di Napoli. A far scattare l’intervento del 118 le conseguenze innescate dal virus. Ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

In tanti sono scioccati per la tragedia che ha colpito la sua famiglia nel quartiere popolare alla periferia di Castellammare di Stabia.

Sono sempre di più le vittime di Covid in una città che attualmente ha quasi mille e 900 positivi. Pesante anche il bilancio dei morti, uno ogni 24 ore, e più bassa l’età di chi non riesce a vincere la battaglia del virus nonostante il ricovero in ospedale.

Amici e parenti della mamma stabiese sconvolti dal dolore per la tragedia della donna che non aveva patologie e il suo cuore ha comunque smesso di battere. Scrive una amica: “Ho appena appreso una notizia che mi ha raggelata. Ti ricorderò sempre per il tuo sorriso e la tua bontà”.