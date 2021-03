Coronavirus, 4 nuovi casi positivi ad Agerola.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 4 nuovi casi positivi, di cui due contatti stretti di precedenti casi positivi e due appartenenti allo stesso nucleo convivente. Tutti si trovano in isolamento domiciliare. Auguriamo una pronta guarigione.

Le misure di contenimento imposte per Ordinanza Sindacale, tese a limitare le occasioni di spostamento e mobilità, sortiranno effetti solo se sorrette da un senso di responsabilità collettiva. Rispettare tutte le misure di precauzione è il mezzo più efficace per riportare la situazione epidemiologica locale dentro una dimensione più rassicurante. Ognuno di noi può fare la differenza!