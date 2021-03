Coronavirus, 4 guariti e 20 nuovi casi positivi ad Agerola: il totale sale a 105.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 4 concittadini guariti e 20 nuovi casi positivi. Quest’ultimi, come per i casi rilevati nel bollettino di ieri, sono contatti stretti di precedenti casi positivi, sottoposti a tampone perchè riconducibili a precise catene di contagio e già in isolamento domiciliare, come da protocolli sanitari.

Le misure restrittive in vigore sortiranno effetti nei prossimi giorni solo se sorrette da un senso di responsabilità collettiva. Ognuno di noi puó fare la differenza!

Si può uscire solo per lavoro, salute e necessità come fare la spesa, ricordando che si può chiamare direttamente il proprio negozio di fiducia per prenotare la spesa a domicilio. Vanno evitati nel modo più assoluto gli assembramenti.

È vietato fermarsi in piazza, recarsi al parco giochi, non è consentito far visita agli amici o parenti, anche per rispetto delle attività sospese e dei ragazzi a cui è stato sottratto il diritto di andare a scuola. Si può fare attività motoria, ma nei pressi della propria abitazione.

Le regole sono faticose per tutti, per qualcuno sono molto penalizzanti. Seguiamo la strada della responsabilità e del buonsenso, altrimenti ci si perde tutti. Forza, Agerola!