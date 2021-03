Coronavirus, 3 nuovi casi positivi ad Agerola. Da comunicazioni trasmesse dalle autorità sanitarie in data odierna si registrano 3 nuovi casi positivi, di cui due, pur essendo residenti ad Agerola, vivono in un Comune diverso, e uno è convivente di un caso positivo accertato nei giorni scorsi e quindi già in isolamento domiciliare.

In relazione al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, per l’accertamento di un caso di positività di un dipendente comunale, si comunica che, a far data da oggi 1 marzo e fino a nuove determinazioni, gli uffici comunali continueranno a garantire i servizi solo parzialmente, gestendo parte delle attività in modalità agile https://bit.ly/3bOevll

Ancora una volta ribadiamo il rispetto delle misure anticovid-19. Prestare massima attenzione nei contatti familiari e da qualsiasi situazione limite rispetto alle normative vigenti. Limitare gli incontri tra parenti ed amici. Rispettare rigorosamente le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza).