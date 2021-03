Coronavirus, 3 guariti e 2 nuovi casi positivi ad Agerola: resta ancora il livello di alert.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 3 concittadini guariti e 2 nuovi casi positivi. Quest’ultimi, come per i casi rilevati nel bollettino di ieri, sono contatti stretti di precedenti casi positivi, sottoposti a tampone perchè riconducibili a precise catene di contagio e già in isolamento domiciliare, come da protocolli sanitari.

‼Ad Agerola si rileva tuttora un livello di alert da zona rossa. Nell’ultima settimana, l’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti resta superiore al valore medio regionale:

> Regione Campania: 245,86

> Agerola: 637,11

Resta pressoché invariata, rispetto alla settimana scorsa, la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni

>Regione Campania: 11,18

> Agerola: 23,33

Le misure di contenimento imposte per Ordinanza Sindacale, tese a limitare le occasioni di spostamento e mobilità, sortiranno effetti solo se sorrette da un senso di responsabilità collettiva. Rispettare tutte le misure di precauzione è il mezzo più efficace per riportare la situazione epidemiologica locale dentro una dimensione più rassicurante. Ognuno di noi può fare la differenza!