Coronavirus, 2 nuovi casi positivi ad Agerola

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registrano 2 nuovi casi positivi accertati. Restiamo in attesa degli esiti, accertati dall’Asl, dei tamponi molecolari effettuati al Drive Through ad Agerola.

Da lunedì 8 marzo la Campania ritorna in zona rossa e si attivano nuove più stringenti misure restrittive per contenere i dati del contagio, purtroppo in aumento, nell’intera Regione. Qui la sintesi https://bit.ly/3rp4mlF