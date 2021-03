Coronavirus, 1 cittadino guarito e 19 nuovi casi positivi ad Agerola

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registra un netto incremento del contagio ad Agerola. Fortunatamente un nostro concittadino è guarito, ma purtroppo rileviamo 19 nuovi casi positivi accertati, riconducibili a distinti nuclei familiari conviventi.

Si fa presente che 4 nuovi casi positivi odierni, sebbene residenti ad Agerola, sono domiciliati ( e quindi in isolamento) in un Comune diverso.

Il virus si insinua tra le mura domestiche, dove inevitabilmente abbassiamo la guardia. Prestare massima attenzione nei contatti familiari significa preservare la salute dei nostri cari. Rispettare rigorosamente le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza) è un atto di responsabilità verso l’intera comunità.

Ognuno di noi può fare la differenza!

Da domani 8 marzo la Campania ritorna in zona rossa e si attivano nuove più stringenti misure restrittive per contenere i dati del contagio, purtroppo in aumento, nell’intera Regione. Qui la sintesi https://bit.ly/3rp4mlF