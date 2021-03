Corfù, Msc Lirica: fiamme sotto controllo e quasi domate (Video)

Come riferiscono i mass media della cittadina dell’isola ionica

Redazione – A Corfù l’incendio sulla Msc Lirica è sotto controllo e quasi domato.

Come riferiscono i mass media della cittadina dell’isola ionica ed anche dalle foto che arrivano via on line, hanno visti in primo piano l’intervento sia dei Vigili de fuoco corfioti, con l’ausilio della Guardia costiera, i traghetti che trasportavano i vigili del fuoco, i rimorchiatori delle autocisterne municipali ed un’autopompa Fraport dall’aeroporto di Corfù.

Le fiamme, come si vede dalle immagini riportate dai siti giornalistici on line di corfupress.com e di enimerosi.com, sono scoppiate intorno alle ore 15.30 locali, le 14.30 in Italia, ed avrebbero interessato le scialuppe di salvataggio. Nella zona centrale destra della nave da crociera della Msc crociere che fa capo all’armatore Gialuigi Aponte, che è ancorata nel porto corfiota dal 30 gennaio, dove a bordo non ci sono passeggeri, ma solo membri dell’equipaggio ed in numero comunque basso. Alcuni media raccontano di un marittimo che sarebbe riuscito rapidamente a mettersi in salvo. Ma vedendo direttamente i succitati media di Corfù, non parlano che ci siano stati dei feriti.

Comunque grazie all’incessante lavoro dei soccorsi sembra che le fiamme siano state domate e tutto è sotto controllo.

Video di CorfuPress tv di corfupress.com tratto da youtube, su https://youtu.be/dU9ew_rc-bk

GiSpa