Controlli a tappeto a Castellammare: chiusi 8 esercizi commerciali e sanzionate 30 persone

Castellammare di Stabia. Controlli e verifiche a tappeto per il rispetto delle normative anti-Covid, del Codice della Strada e della sicurezza su tutto il territorio di Castellammare di Stabia da parte degli agenti del comando di polizia municipale. “Per uscire dalla Zona Rossa e tornare alla normalità è necessario in questo momento non abbassare la guardia e mantenere comportamenti corretti per il bene di tutta la cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Cimmino.

“I poliziotti hanno effettuato numerosi sopralluoghi e perquisizioni nell’ultima settimana. I titolari di 8 esercizi commerciali, di cui 3 supermercati, che hanno violato le prescrizioni del Dpcm e dell’ordinanza sindacale in vigore sono stati sanzionati: per i negozi è scattata la chiusura. Oltre 30 persone sono state sanzionate poiché non indossavano la mascherina su pubblica strada. I titolari di 2 pizzerie, inoltre, sono stati sanzionati poiché i veicoli che utilizzavano per effettuare le consegne a domicilio erano sprovvisti di copertura assicurativa. Nella sola giornata di ieri sono state elevate oltre 70 contravvenzioni per il mancato rispetto del CdS”, ha aggiunto.