Contagi covid in Italia: 21.315 nuovi casi e altri 264 morti

Sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 273.966 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 7,78% (in aumento rispetto al 6,98% di ieri). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 264, per un totale di 102.145 vittime dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono 100 pazienti in più di ieri, per un totale di 3.082 posti letto occupati.

I numeri della pandemia Il totale delle terapie intensive torna a superare di nuovo le 3 mila unità. Il picco di ricoveri in rianimazione fu toccato il 3 aprile di un anno fa con 4.068 posti letto occupati. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.518.