Contagi covid-19 in Italia: 23.832 nuovi casi e altri 401 decessi

Sono 23.832 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +25.735, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.356.331 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 401 (ieri sono stati +386), per un totale di 104.642 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.686.236 e 14.598 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +16.292). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 565.453, pari a +8.914 rispetto a ieri (+9.029 il giorno prima).

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva inizia a scendere, come accade sempre nel weekend (anche se i tamponi sono quelli processati il venerdì), per poi toccare il minimo nella giornata di lunedì per l’effetto di pochi tamponi. Le quantità di nuove infezioni sono comunque elevate. Senza dimenticare il totale degli attuali positivi che supera i 560 mila contagiati complessivi (come a metà gennaio). «È bene continuare a rispettare le regole, mantenendo il distanziamento» ha ripetuto ieri Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute.