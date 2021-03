Conglatulazioni alla neo Dott.ssa Diana Pollio

Sorrento. Auguri a Diana Pollio per la sua laurea in Fashion Design che traendo ispirazione dalla bioluminescenza marina ha sviluppato un progetto artistico tecnologico ed innovativo.

Diana Pollio si è laureata oggi 25 marzo all’Accademia di Belle Arti di Napoli con 110 e lode.

Oggi è un giorno di festa per Sorrento e la costiera, che si unisce alla famiglia della neodottoressa nel festeggiamento di questo grande traguardo, quale la laurea in Fashion Design.

Delle sue ottime capacità ci aveva dato prova sette,otto mesi fa con una pubblicazione apparsa su Calamèo, un saggio scritto a più mani, in squadra, come suol dirsi, con tante sue colleghe dell’Accademia. What happened? CDC: Communication During Covid-19 è il titolo del lavoro, che offre una visione del creare e comunicare in lockdown, sotto la guida della prof Buffardi Annalisa.

Anche noi di Positanonews ci uniamo alla gioia del momento e auguriamo alla neolaureata Diana Pollio che questo traguardo sia solo il primo di una lunga serie. Che la nuova avventura abbia inizio! Per Diana e la sua famiglia, una grande gioia dopo tanti sacrifici.