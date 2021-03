Concessi spostamenti tra Comuni fino a 5.000 abitanti. Da Praiano a Positano si può andare

La Campania è zona arancione fino al 7 marzo. L’Ordinanza ministeriale (in vigore dal primo marzo) l’ha confermata tra le regioni a rischio epidemiologico medio. Chiariamo interrogativi frequenti sugli spostamenti.

Fino al 7 marzo per uscire dal proprio Comune servono una ragione valida e l’autocertificazione (scarica il modello). Se non si dispone di un modello lo forniranno al momento del controllo le forze dell’ordine. Sono comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Per cui possono stare tranquilli i residenti della Costiera amalfitana: da Positano a Praiano, per esempio, ci si può spostare tranquillamente.

Spostamenti Comuni meno di 5.000 abitanti: fino a quanto ci si può muovere

Il sito 30Cappa creato da aborruso, napo e pigreco permette di visualizzare su una mappa interattiva quali luoghi i cittadini di Comuni sotto i 5.000 abitanti possono spostarsi liberamente. Basta inserire il nome del proprio Comune nel motore di ricerca per visualizzare sulla mappa quali località sono raggiungibili senza incorrere in sanzioni e quali no. Curioso il caso di Campione d’Italia che rappresenta un’anomalia, in quanto i Comuni nel raggio di 30 km si trovano tutti in Svizzera.