Conca dei Marini, oggi al via i lavori per il ripristino del costone in via Penne: la conclusione entro i 20 giorni. Riportiamo di seguito quanto appare sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana:

Si ricorda che oggi, mercoledì 10 marzo, cominceranno i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza del costone in via Penne, i quali dovrebbero concludersi entro e non oltre 20 giorni consecutivi e naturali.

Si ricorda, inoltre, che con Ordinanza Sindacale n. 28 del 6 dicembre 2020, la strada è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Si raccomanda pertanto ai residenti di prestare la massima attenzione e di non attraversare in alcun modo il versante interessato dai lavori, sussistendo il rischio di caduta di pietrame di piccola e media dimensione.