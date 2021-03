Conca dei Marini, l’appello di un anziano: “Nessuna guida per il vaccino”.

Questa mattina la redazione di Positanonews è stata contattata da Filippo Ioveno, un anziano di 84 anni di Conca dei Marini. Filippo ci ha scritto perché ha difficoltà nell’organizzarsi per la vaccinazione e chiede aiuto. “Mi sono registrato sulla piattaforma ma non capisco come procedere. Il Comune non mi dà informazioni, non ho un numero a cui chiamare. Siamo abbandonati a noi stessi dall’altra parte della frana”.