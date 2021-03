Con il Gp del Bahrain parte il mondiale di F1 2021. Le prove libere dicono Verstappen.

L’olandese della Red Bull si impone davanti a Norris con la Mc Laren e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Buona prestazione della Ferrari con Sainz in quarta posizione.

Inizia con le prove libere del venerdi il Barhain il mondiale 2021di Formula 1. Il nuovo format delle libere, con FP1 ed FP2 ridotte da 90 a 60 minuti, ha imposto ai team di scendere subito in pista. La durata delle sessioni non permette di perdere tempo e pertanto e tutte le squadre sono immediatamente scese in pista. Quindi sessioni più brevi ma sicuramente molto appassionanti rispetto alle passate stagioni. Alla fine della sessione definitiva Max Verstappen si è classificato davanti a tutti con il giro più veloce in 1’30″847, battendo per appena 95 millesimi Lando Norris con la Mc Laren. Di seguito i piloti Mercedes con Hamilton 3° (+0″235) e Bottas 5° (0″371), divisi dall’ottima prestazione di Carlos Sainz, 4° a 28 centesimi con la Ferrari.

La McLaren si conferma in ottima forma con Ricciardo, 6°, che ha chiuso davanti a Tsunoda, Stroll, Gasly e Perez. Leclerc e Vettel, rispettivamente 12° e 14°, hanno chiuso fuori dai primi dieci per degli errori commessi nei loro giri veloci. Il monegasco della Ferrari è finito lungo in curva 4 ed ha successivamente incontrato traffico, mentre il tedesco dell’Aston Martin, il primo a lanciarsi nella simulazione di qualifica, è finito lungo all’ultima curva del giro buono, perdendo secondo le stime almeno 2 o 3 decimi. L’Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen in apertura di sessione è finito contro le barriere esterne in curva 3 rompendo l’ala dopo aver perso il controllo della sua vettura. Ciò ha impedito a Kimi di tentare la simulazione di qualifica. Soddisfacente quindi la prestazione di Carlos Sainz, che si è dimostrato competitivo con un buon feeling con la SF 21, alla prima simulazione di qualifica con la vettura del Cavallino. Risultati tuttavia da confermare domani alle prove ufficiali, difficolta per Leclerc che oltre a non aver trovato il giro buono con poca benzina è andato incontro ad un long run poco incoraggiante, con tempi mediamente più alti di Sainz. Di seguito i tempi registrati in questo primo venerdi della stagione 2021 sull pista di Sakhir. – 26 marzo 2021 – salvatorecaccaviello